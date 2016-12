Stabilizzazione precari sanità: Lorenzin assicura tempi rapidi, dice Piazzoni (PD)

"L'impegno preso oggi dal ministro Beatrice Lorenzin di presentare nel primo provvedimento utile un piano di stabilizzazione per i precari dell'Istituto Superiore di Sanità rappresenta un passo avanti importante per il riconoscimento del ruolo centrale di queste professionalità e per il futuro dell'Istituto stesso" dichiara in una nota la deputata del Partito Democratico Ileana Piazzoni.





"Il ministro, rispondendo all'interrogazione da me presentata, ha infatti manifestato la volontà di procedere in tempi rapidi alla stabilizzazione dei precari dell'ISS, questione su cui avevo presentato un apposito emendamento alla legge di bilancio, garantendo la copertura economica dell'operazione" spiega.



"L'ISS, ente chiave per la ricerca sanitaria nel nostro Paese, in questi ultimi anni ha potuto portare a compimento le sue attività istituzionali grazie all'apporto di professionalità assunte con contratti temporanei o su fondi di progetti di ricerca. - ricorda quindi l'esponente dem - Questi professionisti hanno sopperito alla cronica carenza di personale dell'ISS a tempo indeterminato, svolgendo attività di consulenza e servizio per il SSN, in alcuni casi per oltre 10 anni. Parliamo di ricercatori e tecnici di laboratorio e, in parte, di personale di supporto altamente specializzato per le funzioni dell'Istituto, nei cui confronti la possibilità di stabilizzazione rappresenterebbe non solo una misura giusta per l'attività sino ad oggi prestata, ma anche un investimento fondamentale per garantire il futuro del principale ente pubblico di ricerca sanitaria del Paese".



"Per questo motivo come PD accogliamo positivamente l'impegno assunto oggi dalla ministra e, dal nostro canto, ci adopereremo affinché la soluzione oggi prospettata possa realizzarsi in tempi rapidi" conclude.