Roma: al caldo il M5S tiene la poltona e non le scuole, dice Piazzoni (PD)

"Quando l'improvvisazione e l'incompetenza prendono il potere a rimetterci sono i più indifesi. Questa volta a subire la malagestione della sindaca Virginia Raggi sono i bambini e i ragazzi romani, rimasti al gelo. Altro che 'operazione scuole calde', le aule, delle scuole di ogni ordine e grado, sono gelate, molti genitori sono stati costretti a riportare a casa i bambini e gli studenti più grandi stanno in classe con il piumino, come previsto dai presidi" denuncia in una nota Ileana Piazzoni, deputata del Partito Democratico.



"L'unica operazione andata in porto, dunque, è quella degli annunci. - conclude l'esponente dem - Una amministrazione seria, a fronte di un annunciato abbassamento delle temperature nella Capitale, non prende provvedimenti dell'ultimo minuto ma programma e possibilmente insieme ai dirigenti scolastici. Anche questa volta i cittadini romani hanno dovuto scontare l'arroganza dei 5 Stelle che hanno mostrato che l'unica cosa che tengono ben al caldo è il loro posto".