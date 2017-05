Isee: bene rinnovo convenzione Caf-Inps, dice Piazzoni (PD)

Ileana Piazzoni del PD sul rinnovo della convenzione per la compilazione Isee.

"La notizia dell'accordo Caf-Inps per il rinnovo della convenzione per il servizio di compilazione Isee è da accogliere in maniera estremamente positiva. L'accordo permette di evitare la sospensione del servizio, annunciata a partire dal 15 maggio dalla Consulta dei Caf, consentendo così a milioni di famiglie di poter continuare ad usufruire gratuitamente del supporto fondamentale dei loro sportelli per la richiesta di prestazioni sociali agevolate" dichiara in una nota la deputata del Partito Democratico Ileana Piazzoni.



"Già 5,4 milioni di nuclei familiari, infatti, ne hanno fatto ricorso nel 2016 e un significativo aumento (25%) è già stato registrato nei primi mesi del 2017, con la previsione di ulteriore incremento negli anni successivi, legato anche all'introduzione del Reddito di inclusione. - sottolinea - Il rinnovo della convenzione a seguito di stanziamento maggiore da parte dell'Inps va nella direzione auspicata dall'interrogazione da me presentata, assieme a tutti i colleghi del Partito Democratico delle Commissioni lavoro e affari sociali, al Ministro Poletti e dai parere formulati dalle Commissioni XI e XII in merito alla conversione in legge della manovrina".