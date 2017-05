Incendio Pomezia: divieto per 50 Km? Grave errore Campidoglio, dice Piazzoni (PD)

Ileana Piazzoni del PD sull'incidio a Pomezia.

"Il grossolano errore commesso dal Dipartimento Scuola del Campidoglio, che ha indicato il divieto di approvvigionamento di derrate alimentari in un raggio di ben 50 chilometri invece dei 5 necessari, comunicati dalla Asl Roma 6 e dalla Regione Lazio, lascia sgomenti" informa in una nota la deputata del Partito Democratico Ileana Piazzoni, in merito all'incendio a Pomezia.



"Con quale leggerezza e noncuranza si può incorrere in una simile svista? - aggiunge - Il divieto comunicato inizialmente avrebbe dovuto estendersi dal sud della Provincia di Latina sino alla città di Bracciano. Una comunicazione errata che ha causato notevole allarme in tutti i cittadini della Provincia di Roma, e soprattutto nei titolari di aziende agricole".



"Rilevo - prosegue quindi la parlamentare dem - che sui siti di alcuni Municipi la successiva correzione del Comune appare ancora in secondo piano rispetto all'erroneo comunicato originario. Chiedo che il Comune di Roma si faccia carico di diffondere l'informazione esatta e di collaborare seriamente con le altre istituzioni, evitando la diffusione di notizie false e allarmanti, che è davvero l'ultima cosa di cui i cittadini hanno bisogno."