Processo Stefano Cucchi, Ilaria: i 5 Carabinieri sanno che non avranno scampo

Ilaria Cucchi, sorella di Stefano morto settimana dopo il suo arresto nel 2009, commenta l'inizio del processo ai 5 Carabinieri rinviati a giudizio.

"Ieri finalmente è iniziato il processo, quello vero" scrive su Facebook Ilaria Cucchi, sorella del geometra romano. Rinviati a giudizio 5 Carabinieri per la morte di Stefano Cucchi, avvenuta il 22 ottobre 2009 nell'ospedale Sandro Pertini di Roma, una settimana dopo il suo arresto.



"Dopo sette anni di indagini sbagliate, processi sbagliati e sentenze di assoluzione dei medici imputati sbagliate giustamente annullate ripetutamente dalla Cassazione. Ieri ho percepito chiaramente che grazie alla Procura di Roma coloro che hanno ucciso mio fratello e che poi hanno depistato le indagini rendendosi responsabili di tutto questo non avranno scampo e ne sono consapevoli" sottolinea Ilaria Cucchi.



"Sanno che questa volta non potranno contare sulla confusione fatta dai medici legali dell'altro processo. - aggiunge - Primo perché la sentenza ha annullato le assoluzioni dei medici e secondo perché purtroppo i reati di cui sono accusati sono ormai tutti prescritti. Ma loro non volevano questo. Perché loro sanno che la Procura e i giudici hanno dimostrato ciò che non si voleva vedere nell'altro processo. E cioè che mio fratello è morto a causa del loro feroce pestaggio".



"Hanno parlato persino di rito abbreviato. E sono entrati nel panico quando hanno visto che il Comune di Roma si è costituito parte civile per l'omicidio di Stefano. - evidenzia ancora la sorella di Stefano Cucchi - Il significato di questo atto è enorme perché sancisce l'uscita del Comune dal processo sbagliato. Ponendovi ufficialmente termine".



"Ma perché questo interessa ai Carabinieri, i cui legali si sono arrabbiati minacciando addirittura il danno erariale al Comune? Perché loro speravano che dal processo sbagliato uscisse ancora una volta un'ancora di salvezza che potesse mettere i bastoni tra le ruote alla Procura di Roma. - specifica - Il danno erariale lo si dovrà chiedere ai Carabinieri che hanno picchiato mio fratello e a quelli che hanno mentito, facendo lavorare la Giustizia a vuoto".