Ilaria Cucchi: quei 5 carabinieri non rappresentano l'Arma

Ilaria Cucchi si lascia andare ad uno sfogo su Facebook leggendo gli atti dell'inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio di 5 Carabinieri indagati per la morte di Stefano Cucchi.

"Sto leggendo 'gli atti' e non riesco a smettere di farlo", scrive su Facebook Ilaria Cucchi, in merito ai documenti dell'inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio di 5 Carabinieri indagati per la morte di Stefano Cucchi, avvenuta il 22 ottobre 2009 nell'ospedale Sandro Pertini di Roma, una settimana dopo il suo arresto.



"Leggo cose inquietanti e non posso non pensare a come sono cresciuti i miei figli in questi otto anni. Sono diventati grandi portando sulle spalle un bagaglio pesante. - riflette la sorella del geometra romano - Ho piena fiducia e rispetto per le Istituzioni e certi valori cerco di trasmetterli anche a loro ma sinceramente leggere la parte malata di tutto ciò in cui ho sempre creduto mi fa venire da piangere".



"Poi però faccio un respiro e rifletto. - conclude Ilaria Cucchi - Quei cinque individui non rappresentano l'Arma dei Carabinieri. Quei cinque individui sono solo dei criminali, che pensavano di farla franca. Solo questo".