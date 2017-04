Ilaria Cucchi: prescrizione per medici a causa confusione periti

Ilaria Cucchi commenta la sentenza che ha annullato le assoluzioni dei cinque medici dell'ospedale romano Pertini rinviati a giudizio per l'omicidio colposo di Stefano Cucchi, il giovane arrestato per droga e morto nel nosocomio il 22 ottobre 2009.

"La Cassazione ha annullato l'assoluzione dei medici. Ringrazio il Procuratore Generale Eugenio Rubolino per non essersi arreso alla seconda assoluzione e il Procuratore Generale della Cassazione Antonio Mura per essersi battuto per avere giustizia" scrive su Facebook Ilaria Cucchi, commentando la sentenza che ha annullato le assoluzioni dei cinque medici dell'ospedale romano Pertini rinviati a giudizio per l'omicidio colposo di Stefano Cucchi, il giovane arrestato per droga e morto nel nosocomio il 22 ottobre 2009.



"La prescrizione la dobbiamo soltanto ai periti della Corte Cattaneo e Grandi che hanno fatto talmente tanta confusione sulla morte di Stefano da produrre questo disastro" lamenta quindi la sorella di Stefano Cucchi.