Jake La Furia sulla Carpool Karaoke prende Il Volo

"Quinto appuntamento con 'Carpool Karaoke', in onda martedì 23 maggio 2017, in seconda serata su Italia 1. Ospite d'eccezione del viaggio-karaoke nella musica italiana guidato da Jake La Furia il trio 'Il Volo'. - viene annunciato in una nota - Confidenze, risate, ma soprattutto, tante canzoni. Tra le strade di Roma, Jake La Furia si cimenterà in tutti i più grandi successi dei Tre tenori (Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble) a partire dalla loro hit 'Grande Amore'."