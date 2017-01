Il Volo rimuove "invito" di Trump. Sgarbi: documento insignificante

A 24 ore di distanza, Il Volo rimuove da Facebook il post con la documentazione che proverebbe l'invito rivolto al trio alla celebrazione per l'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump.



Il Volo sostiene di rimuovere questo post "per evitare ulteriori sterili polemiche ed eventualmente spostare la questione nelle sedi più opportune" assicurando comunque che "il materiale resta comunque disponibile per la consultazione presso gli uffici del management".



Il Volo aveva infatti fatto sapere di aver rifiutato di esibirsi per Donald Trump, ma fin da subito sono sorti dubbi in merito a questa partecipazione tanto che anche il Codacons aveva chiesto ai tre tenori di mostrare "l'invito giunto dalla Casa Bianca" perché "la circostanza che vede un artista chiamato negli Stati Uniti ad omaggiare il presidente del paese più potente del mondo, ha evidenti ripercussioni sulle 'quotazioni' dello stesso artista, a livello di notorietà, vendite di dischi, concerti, e compensi per spettacoli e partecipazioni varie".



L'invito in questione non sembra essere stato mai pubblicato, e Vittorio Sgarbi, da un po' sul piede di guerra per questa storia, afferma che il "documento" postato ieri da Il Volo "è palesemente insignificante". "Come prevedevo, - sottolinea Sgarbi - non fa riferimento a nessun ingaggio, e quindi a nessuna rinuncia ad alcun compenso che mostrerebbe l'orgoglio e il coraggio di chi l'ha rifiutato".



L'opinionista sostiene quindi, come scrive su Facebook, che "i tre, 'intorpediniti', hanno solo cercato pubblicità affiancandosi ai divi che, come De Niro, hanno vilipeso pretestuosamente Trump. - aggiungendo inoltre - Barbara d'Urso, per rimestare nel torbido, si è prestata a mostrare il documento inattendibile come prova di una convocazione che non c'è stata, come non c'è stata la volontà di Trump di chiamare né Bocelli né 'Il Volo'."



Sgarbi riferisce quindi: "Dalle informazioni in mio possesso, tramite il Consolato generale USA a Milano, si evince che a loro (e non a una sedicente agenzia) non risulta che nessun artista italiano sia stato invitato a cantare e neanche a presenziare alle celebrazioni dell'insediamento del Presidente. - evidenziando - E' ovvio che la Sony sta cercando di proteggere i tre marmocchi. Magari ci saranno stati contatti tra la casa discografica e qualcuno dello staff del Presidente. Certamente nulla di ufficiale e nulla di voluto da Trump. E' un ulteriore autogol per consolare i residui fans".



Poi Sgarbi dichiara: "L'agente de 'Il Volo', Michele Torpedine, ha chiesto aiuto a un'agenzia di spettacolo per farsi inviare, retrodatata, una richiesta, priva di ingaggio e di sostanza. Pura fuffa. - e prosegue - 'Il Volo' si arrampica sugli specchi ma si schianta nuovamente al suolo. Suzanne Bender, come sanno gli addetti ai lavori, non è altro che un agente che 'piazza' e 'vende' artisti. Lo scambio di mail tra la Sony Music, etichetta che pubblica le canzonette de 'Il Volo', e la Bender, è la prova che i tre marmocchi non hanno mai ricevuto un invito ufficiale dallo staff di Trump, ma solo quello di un agente che, tentativamente, pensava di rifilarli al neo eletto Presidente americano".



Infine, Vittorio Sgarbi chiarisce: "Non mi faccio certo intimidire dalle annunciate azioni legali. Anzi, spero proprio che le promuovano. Avremo anche la prova davanti a un Tribunale che non sono mai stati invitati da Donald Trump. - annunciando - E dal momento che io risponderò con una querela alle offensive affermazioni del trio, chiederò, in tribunale, proprio la testimonianza di Trump".