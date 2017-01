Il Volo non canta per Trump: ma dov'è l'invito della Casa Bianca?

"Il Codacons rivolge un appello al trio 'Il Volo' affinché sia reso pubblico l'invito ricevuto da Donald Trump il quale - viene comunicato dall'associazione dei consumatori -, come emerso in questi giorni, avrebbe chiesto al gruppo di esibirsi in occasione della cerimonia di insediamento."



«Vogliamo vedere l'invito giunto a 'Il Volo' dalla Casa Bianca, e chiediamo al manager del trio di pubblicare sul web la convocazione di Trump - spiega il presidente Carlo Rienzi - Questo al fine di garantire massima trasparenza agli utenti della musica: la circostanza che vede un artista chiamato negli Stati Uniti ad omaggiare il presidente del paese più potente del mondo, ha evidenti ripercussioni sulle 'quotazioni' dello stesso artista, a livello di notorietà, vendite di dischi, concerti, e compensi per spettacoli e partecipazioni varie. Dal momento che grande scalpore ha fatto la notizia relativa al rifiuto del trio, che avrebbe scelto di non esibirsi per Trump a causa delle idee politiche del nuovo presidente degli Stati Uniti, crediamo sia doveroso da parte de 'Il Volo' rendere pubblico l'invito ricevuto dalla Casa Bianca, nel rispetto dei tanti fan e degli utenti e di tutta la musica».