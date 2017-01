Riforma del diritto di famiglia: quando in Italia la donna ebbe parità di diritti

"E' il 19 maggio 1975. Con una larghissima maggioranza e con la sola astensione del Movimento Sociale - viene spiegato in un comunicato della Rai -, il Parlamento italiano approva la legge 151 per la riforma del nuovo diritto di famiglia. È una riforma decisiva nello sviluppo giuridico e sociale del paese che riconosce alla donna una condizione di completa parità con l'uomo, all'interno della famiglia, e garantisce la tutela giuridica dei cosiddetti 'figli illegittimi', nati cioè al di fuori del matrimonio."



"E' la conclusione di un lungo e complesso lavoro che incide fortemente sulla cultura e su costumi radicati nel Paese e che la professoressa Silvia Salvatici ripercorre con Michela Ponzani a 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda mercoledì 1 febbraio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia" prosegue la tv di Stato.



"La nuova legge permette anche alle 'madri nubili', donne che hanno avuto figli senza essere sposate, di ricercare la paternità e quindi di mettere i padri dinnanzi alle loro responsabilità. La precedente normativa risaliva al codice civile del 1942, che aveva disegnato una famiglia fondata su una rigida struttura gerarchica, al cui vertice si trovava il pater familias, con i figli e la moglie in posizione subordinata" si continua.



Si comunica in conclusione: "Nel 1948 la Costituzione repubblicana proclama solennemente la parità di diritti e doveri tra i coniugi, con gli articoli 29, 30 e 31, ma il paese dovrà attendere quasi trent'anni affinché le forze politiche trovino il necessario accordo per riformare il codice civile del '42 ispirato a un modello autoritario fascista."