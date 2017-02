Quando Palmiro Togliatti condannò il Terzo Reich

La nascita dei Fronti popolari a 'Il Tempo e la Storia', in onda mercoledì 1 marzo su Rai Storia.

"Nell'agosto 1935, al VII Congresso del Comintern, per la prima volta la Germania del Terzo Reich viene accusata ufficialmente di compromettere la pace mondiale. A farlo è Palmiro Togliatti, che espone nel suo rapporto le nuove direttive sovietiche: la minaccia tedesca impone la mobilitazione generale delle forze antifasciste" viene spiegato in una nota dalla Rai.



La tv pubblica prosegue: "I partiti comunisti europei devono abbandonare la linea di contrapposizione frontale alla socialdemocrazia e favorire la formazione di governi di Fronte popolare, che siano espressione delle classi lavoratrici e che lottino contro il fascismo."



Si descrive ancora: "Ne parla il professor Giovanni Sabbatucci con Michela Ponzani a 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda mercoledì 1 marzo alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia."



"Le elezioni politiche che si tengono in Spagna nel 1936 - si puntalizza -, vedono i comunisti schierati per la prima volta insieme ai repubblicani e ai socialisti nella coalizione di 'Frente Popular'."



Si osserva infine: "Ma le attese rivoluzionarie che accolgono la vittoria delle sinistre vengono travolte dal colpo di stato di Franco e dalla guerra civile. Più di trentamila volontari giungono da tutti i paesi europei per difendere la Spagna proletaria, intellettuale e moderna, contro quella agraria, reazionaria, militarista, clericale. E il contributo degli antifascisti italiani è il più alto. Nel maggio 1936, anche in Francia, alle nuove elezioni politiche, le forze di sinistra si presentano unite in una coalizione di 'Front populaire'. E' un trionfo. Ma il nuovo governo a guida socialista deve confrontarsi con un paese attanagliato dalla depressione economica e minacciato dalla destra reazionaria. E quella che doveva essere una grande rivoluzione pacifica, si conclude prematuramente senza aver potuto completare un organico programma di riforme."