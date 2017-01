Quando Maurice Ravel cacciò George Gershwin

"Nel 1928 il compositore americano George Gershwin arriva a Parigi. Vuole prendere lezioni da quello che considera il suo maestro, Maurice Ravel. Ma l'autore del 'Bolero' si rifiuta di dargli lezioni, con questa motivazione: 'Perché volete diventare un Ravel di seconda mano, quando siete già un Gershwin di prim'ordine?' Quello di Ravel è un riconoscimento: la musica americana è diventata adulta, non ha più nulla da imparare da quella europea" segnala in un comunicato la Rai.



"Nei mesi parigini, Gershwin compone 'Un americano a Parigi'. Il jazz si incontra con la musica sinfonica e nasce una musica 'classica' americana. Sempre a Parigi, negli stessi anni, Hemingway e Scott Fitzgerald creano la nuova narrativa americana. Il primo romanzo di Francis Scott Fitzgerald, l'autore de 'Il grande Gatsby', si intitola 'This side of paradise'. Per i giovani scrittori americani l'altra parte del Paradiso è l'Europa e Parigi la sua capitale. 'Festa mobile' è il titolo che invece Hemingway darà alle sue memorie parigine. Ma a Parigi Hemingway e Fitzgerald non sono soli, con loro ci sono altri giovani scrittori americani in cerca di fama e cultura: John Dos Passos, William Faulfner, Henry Miller. La chiameranno 'Lost generation', la generazione perduta" si evidenzia in ultimo.