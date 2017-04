Perché "I promessi sposi" è un romanzo del futuro: lo spiega Lucio Villari

'Il Tempo e la Storia', in onda mercoledì 19 aprile su Rai Storia.

"Quale Italia emerge da 'I promessi sposi'? Perché il messaggio che propone appare oggi quasi svanito? Ha ancora senso oggi leggere l'opera del Manzoni? A 'Il Tempo e la Storia', in onda mercoledì 19 aprile alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, il professor Lucio Villari con Michela Ponzani ripercorre i fatti storici raccontati nel romanzo, cercando di capire quale è l'eredità che ha lasciato nella cultura dell'Italia risorgimentale e nelle epoche successive" viene fatto sapere in un comunicato della tv di Stato.



La Rai segnala in conclusione: "Sono le classi umili, la gente del popolo, gli 'uomini tranquilli e inoffensivi', come li definisce Manzoni, i protagonisti de 'I promessi sposi'. Per la narrativa italiana si tratta di una prima volta. L'altra protagonista del romanzo è la Storia. E anche questa è una prima volta per la nostra letteratura. Ma Manzoni non redige un freddo trattato storico, racconta un'appassionante avventura che, attraverso le vicende del passato, riflette sui problemi del presente. E la Lombardia del '600, oppressa dagli spagnoli, permette di riflettere sulla Milano dell'800, dominata dagli austriaci. In questa avventura appaiono i valori del nostro Risorgimento: la libertà e l'indipendenza dallo straniero, ma anche la ricerca di una nuova giustizia sociale. E nelle pagine del romanzo appare anche una lingua nuova, che farà da modello per tutta la narrativa italiana. Per questi motivi 'I promessi sposi' non è un semplice romanzo, ma una tappa importante nella formazione della nostra identità nazionale."