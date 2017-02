Nel Giorno del Ricordo non dimenticare l'esodo giuliano dalmata

Nuovo appuntamento con 'Il Tempo e la Storia', in onda venerdì 10 febbraio su Rai Storia e Rai3.

"La drammatica vicenda dell'esodo delle migliaia di cittadini giuliano dalmati dalle terre dell'Adriatico settentrionale. A 'Il Tempo e la Storia' - segnala in un comunicato la tv di Stato -, il programma di Rai Cultura in onda venerdì 10 febbraio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Michela Ponzani ne parla con il professor Raoul Pupo, in occasione del Giorno del Ricordo."



"E' una storia che inizia nel 1944 e termina solo nel 1958 e che riguarda, secondo le stime più recenti, circa 300 mila persone, in massima parte italiani. Lo sfollamento di Zara, l'esodo da Fiume e Pola sono alcuni dei momenti culminanti di questa vicenda che si intreccia con gli scenari politici internazionali del secondo dopoguerra" evidenzia infine la Rai.