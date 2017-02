Le elezioni politiche del 1946: dall'Assemblea Costituente alle donne

Nuovo appuntamento con 'Il Tempo e la Storia', in onda martedì 14 febbraio su Rai3.

"Il 2 giugno 1946 è ricordato sempre come il giorno del Referendum istituzionale tra Monarchia e Repubblica. Ma in quella data gli italiani votarono anche per eleggere i membri dell'Assemblea Costituente, l'organo chiamato a scrivere la Costituzione tuttora in vigore. A 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda martedì 14 febbraio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Michela Ponzani ne parla con il professor Giovanni Sabbatucci" si spiega in un comunicato dalla tv di Stato.



"I risultati di quella tornata - pur messi in ombra dalla vittoria referendaria della Repubblica - si rivelarono anch'essi di grande importanza - comunica infine la Rai -, segnalando la supremazia della Democrazia Cristiana, seguita a larga distanza da socialisti e comunisti, e mostrando la grande forza raggiunta dai tre grandi partiti di massa (in grado di raccogliere complessivamente i voti di ben 3 italiani su 4). Ma quelle del 2 giugno '46 furono anche le prime consultazioni libere dall'avvento del fascismo, nonché le prime elezioni politiche nazionali in cui votarono le donne. E proprio alla novità del voto femminile sarà dedicata particolare attenzione."