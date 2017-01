Le due facce di piazzale Loreto finito il fascismo: a Il Tempo e la Storia

"Il 29 aprile del 1945 si chiude simbolicamente l'era del ventennio fascista e del suo capo Benito Mussolini. - scrive in un comunicato la Rai - I corpi del duce, di Clara Petacci e degli altri gerarchi penzolano nel vuoto, appesi ai tralicci di un distributore di carburante, in piazzale Loreto, a Milano."



"A 'Il Tempo e la Storia', in onda venerdì 20 gennaio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, ne parlano Michela Ponzani e il professor Giovanni Scirocco" prosegue la tv di Stato.



"Nello stesso luogo otto mesi prima si era compiuto uno dei più spietati episodi di repressione anti-partigiana: l'esposizione pubblica dei cadaveri di quindici uomini, uccisi dai militi repubblichini. Due macabri spettacoli di morte, che rappresentano in modo emblematico le due facce di una Italia divisa dall'odio, e assuefatta agli orrori della guerra civile" viene riferito infine.