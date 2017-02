La rivoluzione sessuale dall'Illuminismo in poi

"A partire dall'Illuminismo e con la Rivoluzione francese, la sessualità, i rapporti fra i sessi, le modalità del concepimento, cominciano a cambiare distaccandosi sempre più dalla morale cattolica. Si diffonde progressivamente il controllo delle nascite e la sessualità diventa oggetto di studio di nuove discipline scientifiche" rende noto la Rai.



La tv pubblica spiega dunque: "Cambiamenti che la professoressa Lucetta Scaraffia analizza con Michela Ponzani a 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda venerdì 3 febbraio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, in America e in Europa Settentrionale il comportamento sessuale degli uomini e delle donne subisce evidenti trasformazioni. Grandi inchieste e indagini statistiche ne analizzano le tendenze principali, come i rapporti di Alfred Kinsey o gli studi di William Master e Virginia Johnson, che vengono tradotti in molte lingue e arrivano anche in Italia. Da allora in poi, le questioni legate alla sessualità maschile e femminile, a quella degli adolescenti o alle tecniche contraccettive, sono affrontate in testi specialistici, sui quotidiani, sulle riviste, nei romanzi, nelle opere teatrali, nei film."



Si illustra in conclusione: "Alle spinte intellettuali prodotte dagli studi e dalle inchieste, nel 1960 si aggiunge una scoperta scientifica che rende concreta e irreversibile la rivoluzione sessuale: la pillola anticoncezionale, che spezza definitivamente il legame tra l'atto sessuale e la riproduzione."