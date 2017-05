La guerra di Algeria e la fine della quarta Repubblica

'Il Tempo e la Storia', in onda martedì 16 maggio su Rai Storia.

"Novembre 1954. Con una serie di attacchi terroristici contro postazioni francesi, il Fronte di liberazione nazionale Algerino, l'FLN, inizia una guerra di liberazione che durerà per ben 8 anni. - rendono noto dalla tv di Stato - Una pagina di storia riletta da Michela Ponzani con il professor Gilles Pécout a 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda martedì 16 maggio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia."



"Attentati, battaglie, rastrellamenti, torture, colpi di stato: per otto anni il popolo algerino vive in un incubo e la Francia vede vacillare le basi della sua democrazia. A nulla servirà il ritorno di Charles De Gaulle, il grande generale e leader politico francese, che ha guidato il paese nella lotta al nazismo durante la seconda guerra mondiale. Anche lui dovrà scendere a compromessi con i ribelli che non vogliono più i francesi nel loro territorio" prosegue la Rai.



"La guerra di Algeria è un momento cruciale della recente storia francese, è l'episodio che determina la fine della quarta Repubblica e che segna definitivamente il declino di uno degli imperi coloniali più importanti del mondo, aprendo, di fatto, una nuova epoca per la Francia" viene segnalato in ultimo.