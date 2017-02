La cacciata di Lama dall'Università 40 anni fa ed il movimento del '77

Nuovo appuntamento con 'Il Tempo e la Storia', in onda venerdì 17 febbraio su Rai Storia.

"Università di Roma, 17 febbraio 1977. Mentre è in corso il comizio del segretario della CGIL, Luciano Lama, nel piazzale della Minerva scoppia lo scontro tra studenti del Movimento e il servizio d'ordine del sindacato. Luciano Lama è costretto ad interrompere il comizio e ad abbandonare l'Università. Un episodio che il professor Giovanni De Luna analizza con Michela Ponzani a 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda venerdì 17 febbraio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia" riporta in un comunicato la tv di Stato.



Dalla Rai diffondono infine: "A poco meno di dieci anni dalla contestazione del '68, nel pieno della stagione della cosiddetta solidarietà nazionale che registra la collaborazione tra il Partito Comunista e Democrazia Cristiana, le università italiane tornano ad essere il focolaio di una protesta che sta per riversarsi nelle piazze con esiti drammatici."