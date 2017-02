La Rivoluzione di Febbraio in Russia 100 anni dopo

Nuovo appuntamento con 'Il Tempo e la Storia', in onda giovedì 23 febbraio su Rai Storia.

"Cento anni fa - il 23 febbraio - la 'Rivoluzione di Febbraio' in Russia: la ribellione del popolo russo alla fame, alla miseria e ai sacrifici della guerra, che porterà alla dissoluzione della monarchia zarista dei Romanov da più di trecento anni sul trono russo" informa in un comunicato la tv di Stato.



"A 'Il Tempo e la Storia' - il programma di Rai Cultura in onda giovedì 23 febbraio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia - Michela Ponzani ne parla con il professor Marcello Flores. Con la Rivoluzione di Febbraio si apre una stagione di grandi riforme attese da decenni - viene spiegato in ultimo -, ma l'instabilità del governo provvisorio e le minacce provenienti sia da destra che dall'estrema sinistra rendono la vita della rivoluzione democratica sempre più incerta."