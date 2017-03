L'imposizione artistica della lingua italiana

'Il Tempo e la Storia' sulla nascita della lingua italiana, in onda lunedì 13 marzo su Rai3.

"Diversamente da altre lingue europee, come il francese o lo spagnolo, l'italiano non è stato scelto da un re o da una corte e non è stato imposto dalle armi, ma si è diffuso grazie soprattutto alle opere dei poeti. E' stata la poesia a dare forma e prestigio alla nostra lingua, con le opere di Dante, Petrarca e Boccaccio, scritte in volgare toscano" sottolinea in un comunicato la Rai.



"Un'avventura, quella della nostra lingua, raccontata dal professor Lucio Villari, ospite di Michela Ponzani a 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda lunedì 13 marzo alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Per farsi strada e diffondersi in tutto il paese, il volgare ha dovuto lottare nei secoli contro il latino scritto e parlato; la lingua usata dalla Chiesa, dai burocrati e dalla nobiltà contro i vari dialetti locali parlati dal popolo e dalla borghesia" prosegue la tv di Stato.



"In questa lunga campagna d'espansione, l'italiano ha usato diversi strumenti: l'esercito di leva, la stampa, la scuola dell'obbligo, ma anche i media del '900, la radio, il cinema e soprattutto la televisione. Questi ultimi strumenti si sono rivelati decisivi e infatti solo nel XX secolo l'italiano è diventato il nostro linguaggio comune" si conclude infine.