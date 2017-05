L'evangelizzazione della Cina del gesuita Matteo Ricci

'Il Tempo e la Storia', in onda lunedì 22 maggio su Rai Storia.

"È il 7 agosto del 1582 quando, dopo due mesi di viaggio, il gesuita e matematico Matteo Ricci sbarca a Macao, con un progetto ambizioso: evangelizzare la Cina. E' l'inizio di una straordinaria avventura durata quasi trent'anni fino alla sua morte avvenuta nel 1610" diffonde in un comunicato la Rai.



La tv di Stato espone dunque: "Ne parla il professor Alberto Melloni con Michela Ponzani a 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura, in onda lunedì 22 maggio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Ricci si farà apprezzare in tutto l'impero cinese, per la sua cultura scientifica e letteraria e sarà il primo occidentale ad esser ammesso alla corte dell'imperatore all'interno della città proibita."



Viene fatto sapere in conclusione: "Soprannominato 'il mandarino bianco', Ricci verrà sepolto nel collegio amministrativo di Pechino, per volere dello stesso imperatore, in deroga a una legge che fino ad allora aveva prescritto, per chi non fosse suddito dell'Impero cinese, una sepoltura lontano dalla capitale."