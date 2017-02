L'Etiopia ed il sogno dell'impero africano di Mussolini

"Il 9 maggio del 1936 Mussolini annuncia la nascita dell'Impero d'Africa. Alcuni giorni prima l'esercito italiano aveva conquistato Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia. - ricorda la tv di Stato - A 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda giovedì 2 febbraio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Michela Ponzani ne parla con il professor Nicola Labanca."



La Rai conclude infine: "L'Etiopia è uno stato immenso e ricco di risorse naturali: i tecnici italiani stimano 50 milioni di ettari di terra fertile subito disponibili per due milioni di potenziali coloni. Cifre straordinarie come lo sono le risorse economiche che il regime impiega a sostegno dell'occupazione italiana in Etiopia. Il sogno di un 'impero africano', è però destinato a infrangersi contro una realtà ben diversa da quella prevista. Un'avventura che si conclude nel giro di pochi anni, e che resterà nella memoria come una delle pagine più drammatiche della storia del colonialismo europeo del XX secolo."