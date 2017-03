Ius primae noctis: verità o leggenda?

'Il Tempo e la Storia', in onda mercoledì 15 marzo su Rai3.

"Lo ius primae noctis è un termine latino che indica il diritto di un signore feudale di trascorrere la prima notte di nozze con la sposa di un suo servo della gleba. Riferimenti a qualcosa di simile allo ius primae noctis si possono trovare anche nell'antichità" si illustra in una nota dalla Rai.



La tv di Stato specifica inoltre: "Ma, nonostante tutto, non si tratta che di una leggenda, e di una leggenda assai utile. Un tema al centro di 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura, condotto da Michela Ponzani, in onda mercoledì 15 marzo alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Il professor Alessandro Barbero spiega come i primi attacchi allo ius primae noctis compaiano, un po' in tutta Europa, tra il Quattrocento e il Cinquecento nei trattati giuridici e nelle cronache storiche. Autori di ogni provenienza rievocano e danno per certa questa pratica, e la sua denuncia serve ai fautori della modernità per favorire un allontanamento dal Medioevo."



"Non a caso le critiche maggiori si ritrovano al sorgere della Modernità, tra il Cinquecento e il Seicento, nel periodo dei Lumi e naturalmente nell'Ottocento, quando l'affermazione della borghesia prevede la sparizione di tutti i rimasugli del vecchio mondo feudale" si fa sapere infine.