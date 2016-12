Il mistero dei Templari, i monaci combattenti

"Da sempre la loro storia è avvolta da un alone di mistero. I Templari, protettori dei pellegrini in Terra Santa e custodi del tesoro del Re di Francia, l'ordine religioso-militare più potente della cristianità, sono al centro del nuovo appuntamento con 'Il Tempo e la Storia', in onda lunedì 26 dicembre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Il professor Franco Cardini, con Michela Ponzani, si sofferma in particolare sull'assoluzione concessa nel 1308 da Papa Clemente V a Jaques de Molays, ultimo gran maestro dei templari, accusato di eresia verso il Re di Francia Filippo il Bello" segnala in un comunicato la tv di Stato.