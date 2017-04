Il carteggio Schifani tra massoneria, Garibaldi e di Mazzini

A 'Il Tempo e la Storia' focus Francesco Paolo Schifani, in onda venerdì 7 aprile su Rai3.

"Un plico contenente vecchi ricordi di famiglia riporta alla luce preziosi documenti conservati per 160 anni in un appartamento a Troìna, piccolo comune della provincia di Enna. Sono lettere autografe di Garibaldi e di Mazzini, dispacci, proclami e documenti inediti sull'attività cospiratoria e antiborbonica in Sicilia negli anni antecedenti lo sbarco di Garibaldi" diffonde in un comunicato la Rai.



"Al centro di questo fitto carteggio, c'è il siciliano Francesco Paolo Schifani: patriota ed esponente di spicco del movimento carbonaro nel meridione. Un personaggio ricordato dalla professoressa Eva Cecchinato a 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura, condotto da Michela Ponzani, in onda venerdì 7 aprile alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia" prosegue la tv di Stato.



Si puntualizza in conclusione: "Schifani era gran maestro della Loggia Aspromonte di Troina, il canale preferenziale per fare politica, soprattutto se all'opposizione. E il principale aspetto che emerge dai documenti è proprio la funzione della massoneria, nella sua componente democratica e di opposizione al governo del nuovo regno. Grazie all'intervento degli eredi e del Museo del Risorgimento di Torino, tutti i documenti ritrovati sono raccolti oggi in un archivio e saranno presto patrimonio pubblico."