Il Tempo e la Storia di Victor Hugo, padre del romanticismo francese

Nuovo appuntamento con 'Il Tempo e la Storia', in onda lunedì 27 febbraio su Rai3.

«Nel destino di ogni uomo può esserci una fine del mondo fatta solo per lui. Si chiama disperazione. L'anima è piena di stelle cadenti», scriveva Victor Hugo, il padre del romanticismo francese, nel 1869 per il libro 'class="red">L'uomo che ride'.



La tv pubblica di Stato rivela in ultimo: "Scrittore, poeta, ma anche rivoluzionario e patriota, Hugo è uno dei più grandi scrittori del XIX secolo e forse il più celebre che la Francia abbia avuto. Un personaggio analizzato dal professor Gilles Pécout a 'Il Tempo e la Storia', il programma condotto da Michela Ponzani, in onda lunedì 27 febbraio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Amatissimo dal suo popolo, con le sue scelte di vita, la sua penna e il suo impegno politico è stato, più di chiunque altro, testimone e narratore dell'Europa dell'Ottocento."