Il Tempo e la Storia di Saddam Hussein

"Il 13 dicembre 2003, con la cattura di Saddam Hussein si chiude uno dei capitoli più tragici della storia recente, che fa scendere il sipario su un dittatore che per oltre due decenni ha infiammato il mondo intero" espone in una nota la Rai.



La tv di Stato osserva in ultimo: "La sua parabola si conclude sul patibolo, come era accaduto per i gerarchi nazisti a Norimberga. A 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda giovedì 12 gennaio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Michela Ponzani ne parla con il professor Franco Cardini. Saddam Hussein è stato condannato a morte per la strage di 148 sciiti nel villaggio di Dujail. Ma, oltre e al di là di questo crimine, Saddam Hussein paga con la vita il tentativo di conquistare l'egemonia in Medio Oriente ad ogni costo e con tutte le armi a sua disposizione. Comprese quelle chimiche, che userà contro curdi e sciiti."