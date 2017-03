Il Tempo e la Storia del femminismo islamico a partire dal Novecento

'Il Tempo e la Storia', in onda martedì 21 marzo su Rai3.

"Alla fine del Novecento si sviluppa in molti paesi di religione islamica - scrivono in un comunicato dalla Rai -, affacciati sul Mediterraneo, un movimento volto a ottenere i diritti per le donne e a ridare loro orgoglio e dignità a partire da una rilettura del Corano."



"Viene chiamato 'femminismo islamico' e si inserisce in una tradizione che nasce alla fine dell'Ottocento. Ne parla la professoressa Leila El Houssi con Michela Ponzani a 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura, in onda martedì 21 marzo alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. A dispetto dei molti luoghi comuni che circolano in Occidente - come testimoniano le molte polemiche intorno all'uso del velo - la realtà femminile nei paesi islamici è piuttosto vivace. Questi movimenti cercano di dimostrare che non è l'Islam la causa delle condizioni di sottomissione di tante donne, quanto piuttosto le tradizioni patriarcali e misogine che dominano queste società" conclude la tv di Stato.