Il Tempo e la Storia de Le Mille e una notte: quando inizia l'orientalismo

La magia d'Oriente a 'Il Tempo e la Storia', in onda giovedì 5 maggio su rai storia.

"Nel 1704 lo studioso francese di cultura orientale, Antoine Galland, pubblica i primi volumi della sua traduzione francese de 'Le Mille e una notte'. Inizia qui il successo straordinario di un'opera che ha dato impulso al cosiddetto 'orientalismo', quella corrente culturale attraverso cui l'Europa colta legge l'Oriente, e che ha influenzato tante opere dell'Illuminismo, del Romanticismo e poi del Decadentismo novecentesco" espone in un comunicato la Rai.



La tv pubblica di Stato informa in conclusione: "Lo racconta il professor Lucio Villari con Michela Ponzani a 'Il Tempo e la Storia', in onda giovedì 5 maggio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Le novelle de 'Le Mille e una notte' sono diventate, attraverso l'opera di Galland, quasi più un prodotto europeo che orientale. La traduzione di Galland, infatti, attinge da manoscritti arabi, ma anche da fonti orali e non solo traduce, ma riscrive un'opera di cui, peraltro, non esiste una versione originale. La raccolta delle Mille e una notte è un magma di storie che ha origine nell'India e nell'antica Persia. Si arricchisce dei racconti nati intorno a Bagdad nel Medioevo e si completa con il ciclo di novelle scritte in Egitto a partire dall'anno mille."