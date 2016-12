Guerra, media e aiuti umanitari a Il Tempo e la Storia

"I giornali, la televisione e più recentemente internet ci hanno ormai abituato alle immagini di persone sofferenti, gettate nella miseria e nel dolore dai conflitti armati, dalle carestie o dalle catastrofi naturali. Persone che - indipendentemente dalle cause - condividono la stessa condizione di vittime, ferite nel corpo e nello spirito" si spiega in una nota dalla Rai.



La tv pubblica specifica: "Al loro fianco, per aiutarle e soccorrerle, ci sono organizzazioni internazionali fatte di uomini e donne per i quali solidarietà e generosità non sono solo parole. A 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda mercoledì 28 dicembre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Michela Ponzani ne parla con la professoressa Silvia Salvatici. L'impegno umanitario ha una tradizione molto lunga."



Viene riferito in conclusione: "Ma è soprattutto negli ultimi decenni, che anche grazie anche al risalto dato dai mezzi di comunicazione ad alcune situazioni di crisi, il ruolo degli operatori umanitari ha conosciuto una vera e propria trasformazione storica."