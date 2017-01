Giornata della Memoria per non dimenticare il lager delle donne

"Ravensbrúck è stato un lager nazista, 90 chilometri a nord di Berlino. La sua peculiarità è stata quella di aver ospitato prevalentemente donne e la sua storia, come quella degli altri campi di concentramento, è impastata di dolore, morte, esperimenti medico-genetici, follia, fame e crudeltà" viene riferito in un comunicato della Rai.



La tv pubblica espone in ultimo: "È la faccia oscura di una guerra che non si combatteva solo al fronte. A 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda venerdì 27 gennaio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia (in occasione della Giornata della Memoria, ndr), la professoressa Anna Foa ne parla con Michela Ponzani, con l'aiuto di testimonianze filmate dei sopravvissuti. A Ravensbrúck sono finite donne di ogni razza o religione. Non solo ebree. Quando è stato liberato dall'Armata Rossa nel 1945, c'erano al suo interno circa tremila persone. Le loro condizioni erano ai limiti dell'umano."