Enrico Berlinguer ed i rapporti tra USA e URSS

La visione politica internazionale di Enrico Berlinguer a 'Il Tempo e la Storia', in onda mercoledì 15 febbraio su Rai3 e Rai Storia.

"Enrico Berlinguer - ricordato come l'ultimo grande segretario del Pci, alla guida del partito dal 1972 fino al 1984, anno della sua morte - è spesso identificato con il suo ruolo in politica interna, come la strategia del 'compromesso storico' o la lungimirante denuncia della 'questione morale'" scrive in un comunicato la Rai.



"Ma c'è anche il Berlinguer con la sua visione politica internazionale e i rapporti che mantenne con le due superpotenze di allora. Un aspetto analizzato dal professor Agostino Giovagnoli a 'Il Tempo e la Storia' - sottolinea in ultimo la tv pubblica di Stato -, il programma condotto da Michela Ponzani, in onda mercoledì 15 febbraio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. In primo piano, il rapporto con l'Unione Sovietica, che, da faro del Partito, in quegli anni diviene un alleato sempre più scomodo, del quale Berlinguer denuncia con coraggio a Mosca i tratti illiberali e antidemocratici. Obiettivo, inoltre, sulla sua posizione sulla NATO e sulla sua visione dell'Europa."