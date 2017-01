Elsa Maxwell e la penna "avvelenata" della pettegola d'America

"E' stata una donna dai mille mestieri: pianista, giornalista, attrice ma soprattutto animatrice di feste mondane; ha vissuto l'intero arco della sua vita tra Londra, Parigi, New York e Montecarlo. E' Elsa Maxwell, la penna più 'avvelenata' del giornalismo di costume statunitense: un personaggio raccontato dal professor Francesco Perfetti a 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura condotto da Michela Ponzani in onda venerdì 13 gennaio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia" si rende noto dalla tv di Stato.



"Elsa Maxwell ha saputo raccogliere le confidenze degli uomini e delle donne più famosi e potenti del suo tempo: Roosevelt - chiarisce in conclusione la Rai -, Churchill, Enrico VIII, Cole Porter, Charlie Chaplin e Maria Callas, e per questo si è meritata l'appellativo di 'pettegola d'America'. Una personalità poliedrica che ha attraversato due guerre mondiali, gli anni ruggenti, il divismo hollywoodiano e la dolce vita, sempre con un occhio disincantato e arguto."