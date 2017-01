E' "Il Tempo e la Storia" di Juan Carlos dopo 36 anni di franchismo

"Per oltre tre decenni la dittatura spietata di Francisco Franco ha governato la Spagna. La morte del Caudillo, il 20 novembre 1975, segna un passaggio cruciale. Due giorni dopo, il 22 novembre, il principe Juan Carlos di Borbone, indicato come successore dallo stesso Franco, giura davanti alle Cortes come nuovo capo dello Stato e re di Spagna" fanno sapere in una nota dalla Rai.



La tv di Stato sottolinea: "Un periodo storico che il professor Ernesto Galli della Loggia ripercorre con Michela Ponzani a 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura, in onda martedì 31 gennaio alle 13.10 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia."



"Il giuramento di Juan Carlos è il primo atto della transizione che dopo 36 anni di franchismo dovrà condurre il paese verso la democrazia. Per la Spagna ha inizio una nuova fase, densa di rischi e difficoltà, che ha il suo snodo drammatico nel tentativo di colpo di stato del colonnello Antonio Tejero. Un golpe fallito soprattutto per la ferma reazione del re" viene specificato in ultimo.