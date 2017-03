Da Tangentopoli all'inizio della Seconda Repubblica

Nuovo appuntamento con 'Il Tempo e la Storia', in onda martedì 28 marzo su Rai Storia.

"Tra il 1992 e il 1994 crolla in Italia il sistema politico che aveva governato il Paese dal Dopoguerra. Forse per questo - un po' impropriamente, sotto il profilo istituzionale - si parla di fine della Prima Repubblica" segnala in un comunicato la Rai.



"Ne parlano il professor Agostino Giovagnoli e Michela Ponzani a 'Il Tempo e la Storia' - riporta inoltre la tv pubblica di Stato -, il programma di Rai Cultura in onda martedì 28 marzo alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia."



"Sotto i colpi delle inchieste giudiziarie scoppia Tangentopoli, che svela un sistema di corruzione diffuso e di finanziamento illecito ai partiti. L'inchiesta 'Mani Pulite' coinvolge le amministrazioni locali come i vertici dei principali partiti, passando per una classe imprenditoriale a volte vittima a volte collusa. La Democrazia Cristiana e il Partito socialista, che avevano governato il paese negli anni Ottanta, sono i partiti più colpiti dallo scandalo, fino ad arrivare allo scioglimento. Sulle loro rovine nascono le formazioni politiche protagoniste della cosiddetta Seconda Repubblica" viene chiarito in conclusione.