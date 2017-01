Da Pascoli a Marinetti: la guerra di Libia e l'Italia dopo l'Unità

"Nel 1911, mentre in tutto il paese si festeggiano i cinquant'anni dell'Unità d'Italia, inizia a farsi largo l'idea di una guerra con l'impero ottomano per conquistare la Cirenaica e la Tripolitania, le regioni che costituiscono l'odierna Libia" viene spiegato in un comunicato della Rai.



"A 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda martedì 17 gennaio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Michela Ponzani ne parla con il professoressa Alessandra Tarquini. Si scatena nel giro di poche settimane un furibondo dibattito tra favorevoli e contrari che coinvolge tutto i pesi massimi del mondo culturale dell'epoca: Pascoli, D'Annunzio, Prezzolini, Marinetti e tanti altri ancora. Poesie, canzoni, pamphlets e perfino film, come il kolossal 'Cabiria' di Giovanni Pastrone, entrano direttamente nella discussione politica, segnando un momento fondamentale nell'evoluzione del dibattito pubblico nel nostro paese" illustra in ultimo la tv di Stato.