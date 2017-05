Censura e pensiero unico: Il Tempo e la Storia del Minculpop

'Il Tempo e la Storia', in onda mercoledì 17 maggio su Rai3.

"E' 1922: il fascismo sale al potere. Mussolini è ben consapevole che se vuole mantenere il consenso più a lungo possibile deve 'mettere in un angolo' le voci critiche nei confronti del suo governo - viene scritto in un comunicato della Rai -, fuori e dentro il Parlamento: la stampa libera è tra i primi bersagli."



La tv pubblica di Stato evidenzia quindi: "Inizia così un lungo percorso che porterà il fascismo a innalzare sempre di più l'asticella del 'proibito': prima con il decreto del '24, poi con le leggi fascistissime e infine con la creazione di un ministero ad hoc, il Minculpop, il Ministero della Cultura Popolare."



Si prosegue in ultimo: "A 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda mercoledì 17 maggio alle 13.15 su Rai3 alle 20.30 su Rai Storia, Michela Ponzani ne parla con il professor Mauro Canali. Per tutto il ventennio, il regime riesce a imprimere un pensiero unico, a far tacere gli oppositori, a censurare qualunque forma di dissenso, creando un clima di terrore e sospetto."