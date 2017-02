Adriana Zarri: il ritratto della teologa militante a 'Il Tempo e la Storia'

Nuovo appuntamento con 'Il Tempo e la Storia', in onda giovedì 16 febbraio su Rai3.

"Una delle voci più originali del mondo cattolico: teologa, scrittrice, giornalista, ma anche eremita per vocazione, Adriana Zarri ha scelto un'esistenza da asceta nel silenzio della campagna, lontano dal clamore della mondanità. A 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura, in onda giovedì 16 febbraio alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Michela Ponzani ne parla con la professoressa Maria Chiara Giorda" viene scritto in un comunicato dalla tv di Stato.



"Alla fine degli anni '60, Adriana Zarri è stata la prima donna laica ammessa nel direttivo dell'Associazione Teologica Italiana, la prima a rompere il velo del predominio maschile della corporazione ecclesiastica italiana, rivendicando l'importanza della presenza femminile nella Chiesa. Con il suo anticonformismo ha sempre sostenuto le proprie idee progressiste, senza timore di andare controcorrente, mettendo in discussione anche le posizioni di vescovi e papi" espone infine la Rai.