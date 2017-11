Ricordo di Alberto Manzi e Achille Lauro a "Il Giorno e La Storia" (Rai Storia)

Il Giorno e La Storia - Ricordo di Alberto Manzi e Achille Lauro, 15 novembre 2017 alle 20 e 10.

"Il 15 novembre 1960 va in onda la prima puntata della nuova trasmissione televisiva 'Non è mai troppo tardi'. Il programma, condotto dal maestro Manzi, è un corso di alfabetizzazione per adulti" si rende noto dalla Rai.



La tv di Stato illustra dunque: "Realizzato in collaborazione con il ministero della Pubblica istruzione, il programma vuole consentire agli adulti analfabeti di conseguire la licenza elementare. Così, nel 1960, trentacinquemila persone ottengono il diploma."



"Lo racconta 'Il giorno e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda mercoledì 15 novembre a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10" si prosegue.



Si rivela quindi: "Proseguito con diversi cicli sino al 1968, 'Non è mai troppo tardi' viene soppresso quando aumenta notevolmente in Italia la frequenza alla scuola dell'obbligo. Lo stesso 15 novembre, nel 1982, muore l'armatore Achille Lauro. Nato nel 1887, fondatore di una delle più potenti flotte italiane, Lauro costruisce un vero e proprio impero finanziario. Durante il ventennio fascista, viene nominato Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni."



"Lauro diventa, per i napoletani, una figura mitica: presidente della squadra di calcio del Napoli, è sindaco della città dal 1952 al 1957 e di nuovo nel 1961. In tarda età, Lauro assiste impotente al crollo del suo impero" viene scritto infine.