Quel "giovanotto matto" di Lelio Luttazzi: a Il Giorno e la Storia

Il Giorno e la Storia, in onda giovedì 27 aprile su Rai Storia.

"Il 27 aprile 1923 nasce a Trieste Lelio Luttazzi. Un personaggio ricordato 'Il Giorno e la Storia' - si spiega in una nota dalla tv di Stato -, in onda giovedì 27 aprile alle 00.00, e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, e alle 20.10 su Rai Storia."



La Rai evidenzia dunque: "Mentre studia giurisprudenza, Luttazzi scrive, per Ernesto Bonino, la sua prima canzone: 'Il giovanotto matto', appuntata ai margini del libro di diritto privato. Quando la Siae gli comunica che la canzone gli ha fruttato 350.000 lire, Luttazzi decide di fare il musicista."



"Negli anni '50 e '60, Luttazzi lavora con Mike Bongiorno a una serie di trasmissioni radiofoniche e scrive canzoni jazz e swing, spesso interpretate anche da altri artisti come il Quartetto Cetra e Mina. In televisione presenta trasmissioni di successo come Studio 1 e Teatro 10. Il suo nome è legato soprattutto alla trasmissione radiofonica 'Hit Parade'" si rende noto in ultimo.