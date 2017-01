Quando la mafia uccise Accursio Miraglia: a Il Giorno e la Storia

"Il 4 gennaio 1947 il segretario della Camera del lavoro di Sciacca, Accursio Miraglia, viene ucciso da uomini della mafia davanti alla sua abitazione. Lo ricorda Marco Tarquinio, direttore di 'Avvenire' a 'Il Giorno e la Storia', in onda mercoledì 4 gennaio alle 8.30 e in replica alle 11.30, 13.30, 20.10 e alle 23.30 su Rai Storia. Il sindacalista entra nel mirino del braccio armato dei grandi latifondisti per le sue battaglie per l'assegnazione a cooperative di contadini delle terre incolte da scorporare dalle grandi proprietà terriere" informa in un comunicato la tv di Stato.