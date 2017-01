Quando 75 anni fa si decise la "soluzione finale" sulla questione ebraica

"Settantacinque anni fa, il 20 gennaio 1942 in una villa sul lago di Wannsee, vicino Berlino, si incontrano quindici alti ufficiali nazisti per discutere la 'soluzione finale' della questione ebraica" spiegano in un comunicato dalla tv di Stato.



Si segnala quindi: "Lo racconta 'Il Giorno e la Storia', in onda venerdì 20 gennaio alle 00.10 e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, e alle 20.10 su Rai Storia. Il piano viene illustrato dal leader delle SS Reinhard Heydrich."



La Rai puntualizza infine: "Il sistematico massacro, ideato per creare un Reich libero da ebrei, prevede il trasporto in campi di concentramento e di sterminio dotati di camere a gas e di forni crematori. Sino al termine della guerra, in questi campi, saranno uccisi più di sei milioni di ebrei."