Pier Paolo Pasolini: a 95 anni dalla nascita speciale 'Il Giorno e la Storia'

'Il Giorno e la Storia', in onda domenica 5 marzo su Rai Storia.

"Novantacinque anni fa, il 5 marzo 1922, nasce a Bologna Pier Paolo Pasolini, scrittore, poeta, regista, fra i maggiori intellettuali italiani. Un personaggio al centro di 'Il Giorno e la Storia', in onda domenica 5 marzo alle 00.10 e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, e alle 20.10 su Rai Storia" viene esposto in un comunicato della tv di Stato.



"Amato e odiato per la radicalità dei suoi giudizi, spesso sopra le righe, e per le sue aspre denunce dei costumi e delle ipocrisie borghesi. Omosessuale dichiarato, verrà brutalmente ucciso nella notte tra l'1 e il 2 novembre 1975 ad Ostia da un 'ragazzo di vita' con cui s'era appartato. La dinamica della morte di Pasolini conserva ancora molti aspetti non del tutto chiari" chiariscono in ultimo dalla Rai.