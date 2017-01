Luigi Tenco: l'ultima notte a Sanremo

Nella notte del 26 gennaio 1967 viene ritrovato sul pavimento della sua camera d'albergo a Sanremo il corpo senza vita del cantautore Luigi Tenco.



La Rai continua infine: "Anche a nome di altri colleghi, Tata Giacobetti del Quartetto Cetra chiede con un telegramma al ministro del Turismo e dello Spettacolo la sospensione del Festival di Sanremo. Il ministro non risponde e il Festival continuerà come se nulla fosse accaduto."