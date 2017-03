Lou Reed: il ricordo a 75 anni dalla nascita

'Il Giorno e la Storia' ricorda Lou Reed, in onda giovedì 2 marzo su Rai Storia.

Settantacinque anni fa, il 2 marzo 1942, nasceva a New York Lou Reed.



Grande chitarrista e cantante, nel 1966, fonda, insieme a John Cale, i Velvet Underground. Il gruppo diventa presto un cult del panorama musicale newyorkese. Andy Warhol produce il loro primo album, che comprende brani celebri come 'Sunday Morning', 'Femme Fatale', 'Heroin'. I Velvet Underground affrontano temi considerati tabù per l'epoca e, musicalmente, anticipano quello che sarebbe stato il punk rock. Negli anni '70, Lou Reed intraprende la carriera da solista, ispirando, con brani che vanno da 'Transformer' a 'Ectasy', fino all'ultimo 'Raven', artisti come Jim Morrison, David Bowie e i Rolling Stones