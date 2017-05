La morte di Aldo Moro, 9 maggio 1978: lo ricorda Il Giorno e la Storia

'Il Giorno e la Storia', in onda martedì 9 maggio su Rai storia.

"È il 9 maggio 1978 quando, dopo cinquantaquattro giorni di sequestro, segnati dalle strazianti lettere di Aldo Moro dalla cosiddetta 'prigione del popolo', la telefonata del brigatista Valerio Morucci annuncia la morte di Moro" si comunica dalla Rai.



La tv pubblica di Stato informa in conclusione: "Lo ricorda 'Il Giorno e la Storia', in onda martedì 9 maggio alle 00.00 e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia. Il corpo viene fatto ritrovare, simbolicamente, in via Caetani, poco distante dalle sedi del Partito Comunista e della Democrazia Cristiana. Poche ore dopo il ritrovamento del cadavere di Moro, Francesco Cossiga si dimette dall'incarico di Ministro dell'Interno."