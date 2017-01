L'ultimo concerto dei Beatles ed il film 'Let it be' a Il Giorno e la Storia

"Il 30 gennaio 1969, poco dopo mezzogiorno, sul tetto della loro casa discografica, la Apple Records, i Beatles improvvisano quello che sarebbe diventato il loro ultimo concerto. L'esibizione dura appena quaranta minuti. La session viene interamente filmata e utilizzata per il lancio del film 'Let it be', che prende il titolo dall'omonima canzone" spiega in una nota la Rai.



"Ad assistere al concerto, solo poche decine di persone, che, nella pausa pranzo, salgono sul tetto, attratti dalla musica. Alcuni inquilini dello stabile chiamano la polizia, che fa interrompere il concerto improvvisato. John Lennon esclama 'Bene. Grazie a tutti da parte mia e del mio gruppo, e speriamo di aver superato questo provino!'" viene fatto sapere in conclusione.