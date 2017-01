Il delitto di Guido Rossa ricostruito a "Il Giorno e la Storia"

"Il 24 gennaio 1979 il sindacalista Guido Rossa, operaio all'Italsider di Genova, viene ucciso nella sua macchina da un commando delle Brigate Rosse. Un delitto ricostruito da 'Il Giorno e la Storia', in onda martedì 24 gennaio alle 24.10, e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, e alle 20.10 su Rai Storia" spiega in una nota la tv di Stato.



"È la prima volta che le BR uccidono un sindacalista e un militante del Partito Comunista. Pochi mesi prima - viene riferito in conclusione -, Rossa aveva notato l'operaio brigatista Francesco Berardi, intento a nascondere volantini dietro un distributore delle bevande, in azienda. La denuncia e la testimonianza del sindacalista sono decisive per la condanna di Berardi, ma decretano anche la sua condanna a morte. Ai suoi funerali, insieme al Presidente della Repubblica Sandro Pertini, partecipano circa duecentocinquantamila persone."